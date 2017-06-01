Видео. Пилоты "Формулы-1" устроили гонку с домами на колесах

В ролике Даниэль Риккардо за рулем Aston Martin Vanquish Volante и Макс Ферстаппен на Aston Martin Vanquish S Volante устроили гонку с прицепленными к машинам домами на колесах.

Как отмечает F1News, каждый из домов весил 400 килограммов.

"Я не знал, что мы будем делать на трассе — несколько красивых снимков или действительно устроим гонку и повеселимся, — рассказал после съемок Даниэль Риккардо. — Было ощущение, словно ребенку дали сладкое — мы постоянно атаковали, что в итоге привело к разрушению прицепа. Мы с Максом просто рыдали от смеха". "Мы были уверены, что обязательно разобьем прицепы, — добавил Ферстаппен. — Это не было сделано специально, просто, когда я начал немного дрифтовать, увидел в зеркалах заднего вида, что кемпер едет на одном колесе", пишет "Росбалт".