Видео. Полицейские вмешались в драку собаки и гигантского кенгуру

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Сегодня, 09:26.
Жизнь

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс Энтони Хартли снял на видео стычку немецкой овчарки и крупного кенгуру.

Кенгуру.
Кенгуру. Фото: СС0.

По словам Хартли, драка продолжалась около 20 минут, а разнять противников удалось только сотруднику полиции.

Собака все это время яростно облаивала кенгуру, в то время как тот несколько раз делал попытки ударить ее передними лапами, пишет "Росбалт".

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