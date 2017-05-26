Видео. После дуэта с Бузовой дочь владельца УГМК попала в больницу

Дочь совладельца УГМК (уральской горно-металлургической компании) Игоря Кудряшкина Анастасия Кудри попала в больницу.
Девушка обратилась к врачам с жалобами на сильные боли.
Обследование показало: у пациентки серьезное заболевание, сообщает Life.ru. Анастасия была прооперирована.
Ранее девушка снялась в клипе на песню "Нам будет жарко" с Ольгой Бузовой. Они посмеялись над своими завистниками. А их забросали помидорами, пишет ura.ru.
Клип набрал более 2 млн просмотров.
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