Видео. За разрушением самой высокой плотины в США можно следить в прямом эфире

На YouTube появилась прямая видеотрансляция с места разрушения самой высокой в США плотины, расположенной недалеко от калифорнийского города Оровилл. Экстренные службы уже эвакуировали более 188 тысяч человек, сообщает "Газета.ру".
Напомним, эвакуация идет из-за риска разрушения самой высокой в США плотины. Обрушение резервного водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении. В регионее объявлен режим ЧС.
Власти Калифорнии отмечают, что под угрозой лишь экстренный водосброс резервуара, который находится в удалении от основных конструкций дамбы. Los Angeles Times сообщает, что сам Оровилл уже превратился в город-призрак.
В Минприроды России уже заявили о готовности оказать помощь США.
Факт
Плотина Оровилль является самым высоким гидротехническим сооружением в США. Ее высота достигает 230 метров. Она была сооружена в 1962-1968 годах.
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