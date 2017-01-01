Видео. За разрушением самой высокой плотины в США можно следить в прямом эфире

Напомним, эвакуация идет из-за риска разрушения самой высокой в США плотины. Обрушение резервного водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении. В регионее объявлен режим ЧС.

Власти Калифорнии отмечают, что под угрозой лишь экстренный водосброс резервуара, который находится в удалении от основных конструкций дамбы. Los Angeles Times сообщает, что сам Оровилл уже превратился в город-призрак.

В Минприроды России уже заявили о готовности оказать помощь США.

Факт

Плотина Оровилль является самым высоким гидротехническим сооружением в США. Ее высота достигает 230 метров. Она была сооружена в 1962-1968 годах.