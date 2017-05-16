Видео. Познер поинтересовался у Путина, посадят ли его за атеизм

Телеведущий Владимир Познер в авторской программе на "Первом канале" прокомментировал приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому.
Журналист выразил опасение, что также может стать жертвой судебной системы, поскольку отрицает существование Бога.
"Когда-то за отрицание существования Бога, за атеизм, сжигали на кострах. Этим занималась "Святая инквизиция". Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют, что этот метод борьбы не применяется. Не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248 статье УК за возбуждение ненависти. Я, как известно, атеист. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу: "Нету! Нету!" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее объяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю уголовный кодекс РФ?" — задался вопросом Познер.
Свой монолог телеведущий адресовал патриарху Кириллу, председателю Конституционного суда и президенту РФ Владимиру Путину, пишет ura.ru.
Справка
Блогер Руслан Соколовский был осужден Верх-Исетским судом Екатеринбурга на 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
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