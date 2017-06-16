Видео. Прыткая лиса пыталась стащить быстроногую курицу

Пятнадцатилетнему подростку Эвану Дэвису из Уэльса пришлось отвлечься от подготовки к экзаменам, чтобы спасти курицу.
Птицу преследовала пробравшаяся во двор лиса. Захватывающая погоня, в ходе которой курица потеряла много перьев, продолжалась около минуты.
За это время участники гонки сделали два круга по участку.
Инцидент был снят со всех сторон четырьмя камерами видеонаблюдения, установленными отцом Эвана. Он рассказал, что участок огорожен электрическим забором, но даже эта преграда не мешает лисам пробираться внутрь, пишет "Росбалт".
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