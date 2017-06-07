Видео. Путин отказался заходить в один душ с геем на подводной лодке

Провокационный вопрос президенту задал режиссер Оливер Стоун в интервью для документального фильма о главе России. Путин ответил, что не стал бы "провоцировать" гея и не пошел бы с ним в один душ.

"Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо", — цитирует пошутившего президента "Дождь".

В ходе разговора Стоун вспомнил о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил Путина, не видит ли он в этом признаков дискриминации. Президент ответил, что геев в России никто не притесняет.

Премьера документального фильма о Владимире Путине пройдет на телеканале Showtime. Фильм из четырех частей длительностью по два часа. Их покажут с 12 по 15 июня, пишет ura.ru.