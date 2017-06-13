Видео. Путин показал школьникам свой рабочий кабинет в Кремле

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Сегодня, 21:13.
Жизнь

Президент РФ Владимир Путин провел для школьников экскурсию по своему рабочему кабинету в Кремле.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

12 июня Путин вручил паспорта 10 россиянам, которым недавно исполнилось 14 лет.

Во время торжественной церемонии один из ее участников рассказал, что мечтает побывать в рабочем кабинете президента.

После мероприятия Путин провел для школьников экскурсию по Кремлю и показал кабинет, пишет Lenta.ru.

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