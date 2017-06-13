Видео. Путин показал школьникам свой рабочий кабинет в Кремле

12 июня Путин вручил паспорта 10 россиянам, которым недавно исполнилось 14 лет.

Во время торжественной церемонии один из ее участников рассказал, что мечтает побывать в рабочем кабинете президента.

После мероприятия Путин провел для школьников экскурсию по Кремлю и показал кабинет, пишет Lenta.ru.