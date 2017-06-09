Видео. Путин признался, что ему симпатичен сенатор Маккейн

В ходе беседы американский режиссер рассказал российскому президенту, что Маккейн собирается предложить сенату заранее наложить вето на потенциальное снятие санкций с России. Президент ответил, что очень жаль, что в США много "таких сенаторов", но при этом добавил, чем Маккейн ему симпатичен.

Владимир Путин,

президент РФ:

На самом деле он мне даже немножко симпатичен. Да-да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны.

Путин также упомянул, что в Древнем Риме был политик Марк Катон-старший, который все свои речи независимо от их содержания заканчивал фразой: "А, кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен".

Владимир Путин,

президент РФ:

Люди с таким убеждениями, как у сенатора, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее. Они не хотят видеть, как быстро меняется мир. Они не видят реальных угро.

Как считает президент Путин, в настоящее время у наших двух стран имеются общие угрозы, которые связанны "с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству".

Владимир Путин,

президент РФ: