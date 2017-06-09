Видео. Путин признался, что ему симпатичен сенатор Маккейн

Ярый противник России, американский сенатор Джон Маккейн вызывает некоторую симпатию у Владимира Путина. Это откровение президент РФ сделал в еще не вышедшем, но уже ставшем знаменитом документальном фильме Оливера Стоуна. Очередной отрывок из картины опубликовал на YouTube телеканал Showtime, который 12-15 июня покажет эту работу Стоуна в эфире.
В ходе беседы американский режиссер рассказал российскому президенту, что Маккейн собирается предложить сенату заранее наложить вето на потенциальное снятие санкций с России. Президент ответил, что очень жаль, что в США много "таких сенаторов", но при этом добавил, чем Маккейн ему симпатичен.
Владимир Путин,
президент РФ:
На самом деле он мне даже немножко симпатичен. Да-да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны.
Путин также упомянул, что в Древнем Риме был политик Марк Катон-старший, который все свои речи независимо от их содержания заканчивал фразой: "А, кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен".
Владимир Путин,
президент РФ:
Люди с таким убеждениями, как у сенатора, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее. Они не хотят видеть, как быстро меняется мир. Они не видят реальных угро.
Как считает президент Путин, в настоящее время у наших двух стран имеются общие угрозы, которые связанны "с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству".
Владимир Путин,
президент РФ:
В конце концов накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира. Нам бы не мешало об этом немножко подумать, нам есть над чем работать.
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