Видео. Путин сыграл на рояле в резиденции Си Цзиньпина

"Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле", — рассказал журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

Сначала президент сыграл мелодию "Вечерней песни" ("Слушай, Ленинград..."), а потом — "Московские окна", пишет Лента.ру.

Путин прибыл на форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине 14-15 мая.