Видео. Путин сыграл на рояле в резиденции Си Цзиньпина

14 мая Владимир Путин в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина сыграл на рояле мелодии популярных песен о двух российских столицах.
"Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле", — рассказал журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.
Сначала президент сыграл мелодию "Вечерней песни" ("Слушай, Ленинград..."), а потом — "Московские окна", пишет Лента.ру.
Путин прибыл на форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине 14-15 мая.
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