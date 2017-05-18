Видео. Редкий трюк: теннисист заставил мяч перепрыгнуть в обратном направлении

Мяч после укороченного удара француза, благодаря сильной обратной подкрутке, опустился на сторону уругвайца, а затем вернулся обратно.

Сложнейший элемент был выполнен при счете 1:0 в пользу Маннарино во втором сете.

Встреча завершилась победой Куэваса со счетом 6:4, 7:6, пишет Lenta.ru.

Уругваец занимает 23 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Маннарино — 47-е.