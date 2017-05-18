Видео. Редкий трюк: теннисист заставил мяч перепрыгнуть в обратном направлении

Французский теннисист Адриан Маннарино выполнил редкий трюк в матче первого круга турнира серии "Мастерс" в Риме с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Мяч после укороченного удара француза, благодаря сильной обратной подкрутке, опустился на сторону уругвайца, а затем вернулся обратно.
Сложнейший элемент был выполнен при счете 1:0 в пользу Маннарино во втором сете.
Встреча завершилась победой Куэваса со счетом 6:4, 7:6, пишет Lenta.ru.
Уругваец занимает 23 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Маннарино — 47-е.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.