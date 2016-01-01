Видео. Сергей Лавров прочитал рэп об итогах 2016 года

В сети появилось шуточное обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова, который читает рэп, посвященный итогам 2016 года.
Ролик на своей странице в Facebook опубликовал боец Джефф Монсон.
На видео, которое было сделано с помощью монтажа, министр рассказывает о выборах в США, войне с террористами, конфликте в Сирии, Brexit и отношениях между Россией и Евросоюзом, пишет "Росбалт".
Текст трека сделан из отдельных и не связанных между собой высказываний министра:
Давайте сегодня начнем разговор.
Я, знаете ли, не танцор.
Мы будем начинать разговор всерьез.
Я, прежде всего, хочу ответить на каждый вопрос.
В целом, если брать итоги этого года,
Пока не вырисовывается общего подхода:
Европейские страны во главе с Францией и Великобританией
И наши американские коллеги занимались размыванием
Четких и недвусмысленных норм международного права.
Российская Федерация, как серьезная держава,
Решила, что это дальше продолжаться не может.
Если кто-то откажется договориться — будет уничтожен.
Сегодня страны НАТО
Действуют странновато -
Канцлер Меркель плохо понимает, что происходит,
Насколько эффективно она политику проводит;
Евросоюз и Великобритания
Не нашли взаимопонимания;
У американского народа
Давно не было такого безумного года.
Что касается американцев,
Уже начинают вызывать усталость их высшие инстанции.
Джон Керри передал мне, как разрулить ситуацию в Восточном Алеппо,
Но это… понятно, что это нелепо.
Скоро истечет мандат президента Обамы,
То есть мы сможем осуществлять свои программы.
Мы вот ссорились несколько лет,
Ничего нового в этом нет.
Поэтому на Дональда Трампа мы обратили внимание,
И скоро мы можем выйти на общее понимание.
Украинские представители капризничают и всячески уходят от прямого разговора,
Продолжают нарушаться условия договора,
Видим мы стремление киевских властей
В плане русофобии быть впереди планеты всей.
Проблем таких, как вы знаете, немало,
Хотя Россия давно конструктивно выступала,
Несмотря на антироссийскую кампанию в прессе.
Мы видим, какая суета идет вокруг этого процесса.
Мы приостановили террористов продвижение,
Это наше в Сирии большое достижение.
Нам прежде всего нужно остановиться и отдышаться.
В следующем году со всеми сможем разобраться.
Вот и все.
Хотел бы всех присутствующих поздравить.
Я здесь ничего не могу добавить.
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