Видео. Сергей Лавров прочитал рэп об итогах 2016 года

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал боец Джефф Монсон.

На видео, которое было сделано с помощью монтажа, министр рассказывает о выборах в США, войне с террористами, конфликте в Сирии, Brexit и отношениях между Россией и Евросоюзом, пишет "Росбалт".

Текст трека сделан из отдельных и не связанных между собой высказываний министра:

Давайте сегодня начнем разговор.

Я, знаете ли, не танцор.

Мы будем начинать разговор всерьез.

Я, прежде всего, хочу ответить на каждый вопрос.

В целом, если брать итоги этого года,

Пока не вырисовывается общего подхода:

Европейские страны во главе с Францией и Великобританией

И наши американские коллеги занимались размыванием

Четких и недвусмысленных норм международного права.

Российская Федерация, как серьезная держава,

Решила, что это дальше продолжаться не может.

Если кто-то откажется договориться — будет уничтожен.

Сегодня страны НАТО

Действуют странновато -

Канцлер Меркель плохо понимает, что происходит,

Насколько эффективно она политику проводит;

Евросоюз и Великобритания

Не нашли взаимопонимания;

У американского народа

Давно не было такого безумного года.

Что касается американцев,

Уже начинают вызывать усталость их высшие инстанции.

Джон Керри передал мне, как разрулить ситуацию в Восточном Алеппо,

Но это… понятно, что это нелепо.

Скоро истечет мандат президента Обамы,

То есть мы сможем осуществлять свои программы.

Мы вот ссорились несколько лет,

Ничего нового в этом нет.

Поэтому на Дональда Трампа мы обратили внимание,

И скоро мы можем выйти на общее понимание.

Украинские представители капризничают и всячески уходят от прямого разговора,

Продолжают нарушаться условия договора,

Видим мы стремление киевских властей

В плане русофобии быть впереди планеты всей.

Проблем таких, как вы знаете, немало,

Хотя Россия давно конструктивно выступала,

Несмотря на антироссийскую кампанию в прессе.

Мы видим, какая суета идет вокруг этого процесса.

Мы приостановили террористов продвижение,

Это наше в Сирии большое достижение.

Нам прежде всего нужно остановиться и отдышаться.

В следующем году со всеми сможем разобраться.

Вот и все.

Хотел бы всех присутствующих поздравить.

Я здесь ничего не могу добавить.