Видео. Сибирская пенсионерка стала звездой интернета после монолога о чиновниках

Съемку Гук начал, когда заметил как пенсионерка "разоряется" из-за неправильного расположения разметки пешеходного перехода на дороге.

"Каждый день хожу по этой улице и не обращал внимания на то, что действительно пешеходный переход заканчивается газоном. Валентина Николаевна сильно возмущалась на противоположной стороне. Я включил "эфир" фейсбука, и за три дня ролик посмотрело 500 тыс. человек! Валентина Николаевна — мое восхищение! Дай бог вам здоровья!" — пишет Денис Гук.

После этого женщина заговорила о проблеме мигрантов. В частности, пенсионерка предложила строить для мигрантов государственные общежития в софинансировании со странами, из которых гастарбайтеры приезжают. По ее мнению, это будет способствовать снижению уровня преступности и прекращению распространения болезней.

Она также призвала президента Путина ввести в Уголовный кодекс статью "вредительство", которую, по ее мнению, следует применять к растратчикам и коррупционерам.

Кроме того, пенсионерка потребовала омоложения состава Госдумы, пишет "Росбалт".

По многочисленным просьбам шоумен выложил видео в YouTube, сообщает baikal-daily.ru. Пенсионеркой заинтересовались и федеральные СМИ, в том числе телеканал "Дождь". Уже 27 апреля интервью с Валентиной Николаевной выйдет на местном радио.