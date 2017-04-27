Видео. Сибирская пенсионерка стала звездой интернета после монолога о чиновниках

Житель Иркутска, шоумен Денис Гук снял монолог пенсионерки Валентины Николаевны, которая возмутилась нелепостью при размещении разметки на дороге, а затем потребовала активизации борьбы с коррупцией и реформы парламентской системы.
Съемку Гук начал, когда заметил как пенсионерка "разоряется" из-за неправильного расположения разметки пешеходного перехода на дороге.
"Каждый день хожу по этой улице и не обращал внимания на то, что действительно пешеходный переход заканчивается газоном. Валентина Николаевна сильно возмущалась на противоположной стороне. Я включил "эфир" фейсбука, и за три дня ролик посмотрело 500 тыс. человек! Валентина Николаевна — мое восхищение! Дай бог вам здоровья!" — пишет Денис Гук.
После этого женщина заговорила о проблеме мигрантов. В частности, пенсионерка предложила строить для мигрантов государственные общежития в софинансировании со странами, из которых гастарбайтеры приезжают. По ее мнению, это будет способствовать снижению уровня преступности и прекращению распространения болезней.
Она также призвала президента Путина ввести в Уголовный кодекс статью "вредительство", которую, по ее мнению, следует применять к растратчикам и коррупционерам.
Кроме того, пенсионерка потребовала омоложения состава Госдумы, пишет "Росбалт".
По многочисленным просьбам шоумен выложил видео в YouTube, сообщает baikal-daily.ru. Пенсионеркой заинтересовались и федеральные СМИ, в том числе телеканал "Дождь". Уже 27 апреля интервью с Валентиной Николаевной выйдет на местном радио.
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