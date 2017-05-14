Видео. Сибиряки устроили битву из-за трехрублевой скидки на сахар

Роли впервые был опубликован в сообществе vk.com/regik55. На видео видно, как люди прорываются сквозь толпу людей среднего и старшего возраста. "Счастливчики" складывают сахар в тележки.

По словам очевидцев, один из местных магазинов с 12 по 14 мая устроил акцию со скидкой в 3 рубля на каждый килограмм сахара. При этом в одни руки отпускали не больше 5 кг, поэтому покупатели могли сэкономить максимум 15 рублей.