Видео. Силовики задержали замглавы Майминского района, в администрации идут обыски

По версии следствия, несколько месяцев назад, используя свои должностные полномочия, Пиряев потребовал от директора одной из организаций передать ему взятку в сумме 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда. В противном случае Пиряев угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполненные работы. 28 марта Пиряев получил часть взятки — 250 тысяч рублей.

Чиновника задержали и предъявили обвинение. Сейчас проходят обыски, расследование продолжается.

По данным официального сайта администрации Майминского района, Михаил Пиряев курировал деятельность, связанную со строительством, координировал работу отдела жилищной политики и отдела капитального строительства.