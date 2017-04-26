Видео. Силовики задержали замглавы Майминского района, в администрации идут обыски

В Республике Алтай задержали заместителя главы Майминского района Михаила Пиряева, его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Сейчас в администрации района и дома у Пиряева идут обыски, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, несколько месяцев назад, используя свои должностные полномочия, Пиряев потребовал от директора одной из организаций передать ему взятку в сумме 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда. В противном случае Пиряев угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполненные работы. 28 марта Пиряев получил часть взятки — 250 тысяч рублей.
Чиновника задержали и предъявили обвинение. Сейчас проходят обыски, расследование продолжается.
По данным официального сайта администрации Майминского района, Михаил Пиряев курировал деятельность, связанную со строительством, координировал работу отдела жилищной политики и отдела капитального строительства.
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