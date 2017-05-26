Видео. Слониху со слоненком спасли с помощью экскаватора

В парке дикой природы города Хамбантота на Шри-Ланке спасли слоненка и его мать.
Животные провалились в глубокую яму с грязью, из которой не могли выбраться в течение двух дней. Сотрудникам парка пришлось вскопать экскаватором землю рядом с ямой и частично срыть ее крутой берег.
После спасательной операции слоны побежали в лес, пишет "Росбалт".
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