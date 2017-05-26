Видео. Слониху со слоненком спасли с помощью экскаватора

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Сегодня, 21:45.
Жизнь

В парке дикой природы города Хамбантота на Шри-Ланке спасли слоненка и его мать.

Купание слонов в Барнауле.
Купание слонов в Барнауле. Фото: Алиса Дригина.

Животные провалились в глубокую яму с грязью, из которой не могли выбраться в течение двух дней. Сотрудникам парка пришлось вскопать экскаватором землю рядом с ямой и частично срыть ее крутой берег.

После спасательной операции слоны побежали в лес, пишет "Росбалт".

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