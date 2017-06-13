Видео. Снайпер выстрелил в холодильник со взрывчаткой, и стрелка чуть не убило дверью

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Вчера, 22:00.
Происшествия

В сети появилась запись безумного эксперимента, в ходе которого мужчина выстрелил из штурмовой винтовки М-16 в холодильник, набитый взрывчаткой.

Холодильник. Диета.
Холодильник. Диета. Фото: CC0.

Несмотря на то, что цель находилась в нескольких десятках метров от испытателя, стрелок чуть не погиб.

Сорванная взрывом дверь холодильника пролетела совсем рядом с экспериментатором, который успел спрятаться за деревом, пишет "Росбалт".

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