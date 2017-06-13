Видео. Снайпер выстрелил в холодильник со взрывчаткой, и стрелка чуть не убило дверью

Несмотря на то, что цель находилась в нескольких десятках метров от испытателя, стрелок чуть не погиб.

Сорванная взрывом дверь холодильника пролетела совсем рядом с экспериментатором, который успел спрятаться за деревом, пишет "Росбалт".