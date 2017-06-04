Видео. SpaceX провела первый запуск ранее использованного грузовика Dragon

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Сегодня, 20:01.
Жизнь

Американская частная корпорация SpaceX успешно успешно запустила ранее уже использовавшийся космический грузовик Dragon, сообщает TechCrunch.

МКС.
МКС. Фото: naked-science.ru.

Корабль доставит на МКС 2,7 тонны груза.

Ранее данный грузовик использовали в 2014 году.

Напомним, в марте компания провела первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью, пишет polit.ru.

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