Видео. SpaceX провела первый запуск ранее использованного грузовика Dragon

Американская частная корпорация SpaceX успешно успешно запустила ранее уже использовавшийся космический грузовик Dragon, сообщает TechCrunch.
Корабль доставит на МКС 2,7 тонны груза.
Ранее данный грузовик использовали в 2014 году.
Напомним, в марте компания провела первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью, пишет polit.ru.
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