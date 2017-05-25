Видео. Спикер Заксобрания Петербурга отчитал сотрудницу Смольного за внешний вид

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал внешний вид сотрудницы комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).
Глава КГА Владимир Григорьев вместе со своими коллегами присутствовал в пленарном зале заседаний во время обсуждения проекта закона о публичных слушаниях.
"Я хочу обратить внимание на вашу помощницу, с которой вы так мило беседуете. Вы бы еще в ЗакС в тапочках и халате пришли. Или в пижаме!", — возмутился Макаров.
По мнению спикера, "в таком виде" появляться в ЗакСе нельзя. Он отметил, что госслужащие обязаны соблюдать определенный дресс-код. При этом женщина была одета в черные брюки, балетки и кардиган темного цвета.
Депутат Оксана Дмитриева после этого спросила у Макарова, устраивает ли его ее костюмчик, но спикер не отреагировал на ремарку, пишет "Росбалт".
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