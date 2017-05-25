Видео. Спикер Заксобрания Петербурга отчитал сотрудницу Смольного за внешний вид

409
Сегодня, 18:54.
Жизнь

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал внешний вид сотрудницы комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

У вас на работе есть дресс-код?
У вас на работе есть дресс-код? Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Глава КГА Владимир Григорьев вместе со своими коллегами присутствовал в пленарном зале заседаний во время обсуждения проекта закона о публичных слушаниях.

"Я хочу обратить внимание на вашу помощницу, с которой вы так мило беседуете. Вы бы еще в ЗакС в тапочках и халате пришли. Или в пижаме!", — возмутился Макаров.

По мнению спикера, "в таком виде" появляться в ЗакСе нельзя. Он отметил, что госслужащие обязаны соблюдать определенный дресс-код. При этом женщина была одета в черные брюки, балетки и кардиган темного цвета.

Депутат Оксана Дмитриева после этого спросила у Макарова, устраивает ли его ее костюмчик, но спикер не отреагировал на ремарку, пишет "Росбалт".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров