Видео. Стая собак разорвала на куски припаркованный автомобиль в поисках кошки

Сначала собаки ходят вокруг, обнюхивая автомобиль и асфальт, а потом принимаются кусать и драть его. Они оторвали бампер и прокусили шины. Итогом слаженной работы стаи стала почти не подлежащая восстановлению машина. Кошки в ней не обнаружилось.