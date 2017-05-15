Видео. Странный бийчанин отжимался от асфальта на проезжей части

Вначале он стоял на коленях перед автобусом и что-то просил. Когда автобус уехал, мужчина начал отжиматься от асфальта на кулаках.

Напомним, что 12 мая на Чуйском тракте возле поселка Казачий прогуливался голый человек, которого забрали полицейские.