Видео. Странный бийчанин отжимался от асфальта на проезжей части

14 мая в Бийске на проезжей части бородатый мужчина в сапогах отжимался на дороге перед проезжавшими машинами, сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".
Вначале он стоял на коленях перед автобусом и что-то просил. Когда автобус уехал, мужчина начал отжиматься от асфальта на кулаках.
Напомним, что 12 мая на Чуйском тракте возле поселка Казачий прогуливался голый человек, которого забрали полицейские.
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