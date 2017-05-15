Видео. Странный бийчанин отжимался от асфальта на проезжей части

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14 мая в Бийске на проезжей части бородатый мужчина в сапогах отжимался на дороге перед проезжавшими машинами, сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".

Бийчанин отжимался от асфальта на проезжей части. 14 мая 2017 года.
Бийчанин отжимался от асфальта на проезжей части. 14 мая 2017 года. Фото: скрин с видео Екатерины Кругловой (vk.com/biysk_all).

Вначале он стоял на коленях перед автобусом и что-то просил. Когда автобус уехал, мужчина начал отжиматься от асфальта на кулаках.

Напомним, что 12 мая на Чуйском тракте возле поселка Казачий прогуливался голый человек, которого забрали полицейские.

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