Видео. 20 тысяч сербских болельщиков почтили память жертв катастрофы Ту-154

"Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", — написали сербские поклонники баскетбола на своем баннере. На арене прозвучала запись одного из произведений в исполнении ансамбля имени Александрова, артисты которого были среди погибших в этой авиакатастрофе.

Сам матч закончился со счетом 78:67 в пользу "Црвены Звезды".