Видео. 20 тысяч сербских болельщиков почтили память жертв катастрофы Ту-154

20 тысяч болельщиков сербской баскетбольной команды "Црвена Звезда" почтили память погиб в авиакатастрофе самолета Ту-154 министерства обороны РФ. Эту акцию сербы провели перед началом встречи их команды с российской ЦСКА, пишет Газета.ru.
"Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", — написали сербские поклонники баскетбола на своем баннере. На арене прозвучала запись одного из произведений в исполнении ансамбля имени Александрова, артисты которого были среди погибших в этой авиакатастрофе.
Сам матч закончился со счетом 78:67 в пользу "Црвены Звезды".
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