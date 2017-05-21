Видео. Трамп сплясал танец мечей вместе с королём Саудовской Аравии

Это первая зарубежная поездка г-на Трампа в должности президента Соединенных Штатов. Танец аль-арда он сплясал вместе с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Традиционный танец с мечами нередко исполняется в Саудовской Аравии во время официальных мероприятий. Вместе с королем и президентом в танце также приняли участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон.