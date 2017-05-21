Видео. Трамп сплясал танец мечей вместе с королём Саудовской Аравии

Дональд Трамп 21 мая прибыл в Саудовскую Аравию, где исполнил арабский танец мечей, передают "Известия".
Это первая зарубежная поездка г-на Трампа в должности президента Соединенных Штатов. Танец аль-арда он сплясал вместе с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.
VIDEO: Watch @realDonaldTrump take part in traditional #Saudi ardha dance https://t.co/hQGZDD0JCy #RiyadhSummit pic.twitter.com/O7r4TjR7mw— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 21 мая 2017 г.
Традиционный танец с мечами нередко исполняется в Саудовской Аравии во время официальных мероприятий. Вместе с королем и президентом в танце также приняли участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон.
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