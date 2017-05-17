Видео. Удар молнии завершился огненным дождем

Молния ударила в дерево, на котором висела электрическая гирлянда. Из-за мощного разряда начали взрываться лампочки. Была разбита целая гирлянда ламп, находящихся и на соседних деревьях. Возник плотный шлейф из искр и огня.

"Огненный дождь" произошел на одной из оживленных улиц города Шэньян (Китай). К счастью, никто не пострадал, пишет informing.ru.