Видео. Уфологи сняли НЛО над секретной "Зоной 51"

Уфологи сняли на видео объект, который на протяжении нескольких минут кружил в штате Невада.
НЛО представляет собой сферический объект; он неожиданно появился в небе над секретной американской "Зоной 51". Объект бесшумно двигался в небе, а позже появились еще два светящихся шара, пишет ura.ru.
Потом НЛО неожиданно набрал скорость и скрылся, при этом звука двигателей слышно не было.
Уфологи утверждают, что визиты инопланетян в этом месте не является редкостью. Они предположили, что "тарелка" является своего рода разведчиком, который изучал территорию, отмечает Nation News.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.