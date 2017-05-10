Видео. Уфологи сняли НЛО над секретной "Зоной 51"

НЛО представляет собой сферический объект; он неожиданно появился в небе над секретной американской "Зоной 51". Объект бесшумно двигался в небе, а позже появились еще два светящихся шара, пишет ura.ru.

Потом НЛО неожиданно набрал скорость и скрылся, при этом звука двигателей слышно не было.

Уфологи утверждают, что визиты инопланетян в этом месте не является редкостью. Они предположили, что "тарелка" является своего рода разведчиком, который изучал территорию, отмечает Nation News.