Видео. Уфологи сняли сразу три звездолёта пришельцев на земной орбите

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Сегодня, 13:30.
Популярная наука

Группа уфологов из команды Secure Team 10 выложила в сеть увлекательное видео, снятое в США в ночь на 1 мая.

Космос.
Космос. Фото: открытые источники (CC0).

На кадрах ролика видно сразу три НЛО, пролетавшие над американским штатом Кентукки.

Видеоролик снят при помощи специальной аппаратуры, предназначенной для работы ночью. Специалисты поясняют, что днем эти летающие объекты невозможно увидеть и снять на камеру, а ночью с помощью специального оборудования их легко различить на звездном небе.

На показанных кадрах запечатлены три яркие светящиеся точки, синхронно движущиеся в ночном небе. Авторы ролика уточнили, что снятые ими объекты невозможно было разглядеть невооруженным взглядом.

Однако уфологи предположили, что в объектив их камеры попали не три самостоятельные НЛО — светящиеся точки являются гранями треугольного космического корабля пришельцев, который те "припарковали" на орбите Земли для наблюдения за человечеством, пишет informing.ru.

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