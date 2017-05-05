Видео. Уфологи сняли сразу три звездолёта пришельцев на земной орбите

Группа уфологов из команды Secure Team 10 выложила в сеть увлекательное видео, снятое в США в ночь на 1 мая.
На кадрах ролика видно сразу три НЛО, пролетавшие над американским штатом Кентукки.
Видеоролик снят при помощи специальной аппаратуры, предназначенной для работы ночью. Специалисты поясняют, что днем эти летающие объекты невозможно увидеть и снять на камеру, а ночью с помощью специального оборудования их легко различить на звездном небе.
На показанных кадрах запечатлены три яркие светящиеся точки, синхронно движущиеся в ночном небе. Авторы ролика уточнили, что снятые ими объекты невозможно было разглядеть невооруженным взглядом.
Однако уфологи предположили, что в объектив их камеры попали не три самостоятельные НЛО — светящиеся точки являются гранями треугольного космического корабля пришельцев, который те "припарковали" на орбите Земли для наблюдения за человечеством, пишет informing.ru.
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