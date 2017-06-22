Видео. В Алтайском крае мошенники пытались обменять героин на люксовые авто

Правоохранительные органы установили, что в апреле-мае прошлого года Рахмудин Худжумборов и Мурод Курбонтурдиев пытались купить в Алтайском крае дорогие угнанные автомобили за половину реальной стоимости. Они хотели продать их за пределами России по более высокой цене.

Мужчины выбрали автомобили "Тойота Лендкрузер 200", "Лексус 570", которые, как они полагали, числятся в угоне. В обмен на машины они предложили продавцу 5 кг героина стоимостью свыше 6 млн рублей.

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали Худжумборова и Курбонтурдиева после передачи героина.

Суд приговорил Худжумборова к 16 годам, а Курбонтурдиева к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.