Видео. В Барнауле бездомных животных замуровали в подвале многоэтажки

В Барнауле в подвале одного из домов замуровали бездомных животных, которых подкармливают местные жители. Об этом сообщают "Вести 22".
Животные давно живут в подвале, и некоторые местные жители, во главе с волонтером Галиной Михалевой, подкармливают, стерилизуют и раздают. Но не все жители довольны хвостатыми соседями. Во время ремонта в доме поставили решётки на подвальные окна. Животные оказались в подвале, за решетками. Тогда кто-то из жильцов срезал часть решётки, чтобы котов можно было кормить. На днях обнаружилось, что это окошко заварено, а животные — в плену.
В управляющей компании телеканалу заявили, что не причастны к завариванию окна, но пообещали помочь освободить котов.
Валерий Бастрыкин,
директор управляющей компании:
Я сейчас поручу, мы там это окошко сделаем, чтобы кошки могли выйти, но это неделя срока, решите вопрос с жителями. Если жители категорично откажут, значит, я назад должен буду вернуть.
По его словам, животные рвут в подвале изоляцию на трубах.
К вечеру животных все-таки освободили, но им все еще негде жить.
Если вы можете помочь — забрать животных к себе, свяжитесь в социальных сетях с телеканалом "Вести 22" или позвоните по телефону 68-50-55.
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