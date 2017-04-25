Видео. В Барнауле бездомных животных замуровали в подвале многоэтажки

Животные давно живут в подвале, и некоторые местные жители, во главе с волонтером Галиной Михалевой, подкармливают, стерилизуют и раздают. Но не все жители довольны хвостатыми соседями. Во время ремонта в доме поставили решётки на подвальные окна. Животные оказались в подвале, за решетками. Тогда кто-то из жильцов срезал часть решётки, чтобы котов можно было кормить. На днях обнаружилось, что это окошко заварено, а животные — в плену.

В управляющей компании телеканалу заявили, что не причастны к завариванию окна, но пообещали помочь освободить котов.

Валерий Бастрыкин,

директор управляющей компании:

Я сейчас поручу, мы там это окошко сделаем, чтобы кошки могли выйти, но это неделя срока, решите вопрос с жителями. Если жители категорично откажут, значит, я назад должен буду вернуть.

По его словам, животные рвут в подвале изоляцию на трубах.

К вечеру животных все-таки освободили, но им все еще негде жить.

Если вы можете помочь — забрать животных к себе, свяжитесь в социальных сетях с телеканалом "Вести 22" или позвоните по телефону 68-50-55.