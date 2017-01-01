Видео. В Барнауле делали селфи и повредили ретромобиль

Администрация кинотеатра "Formula", находящегося в ТРЦ "Праздничный", пожаловалась на подростков, которые ночью 4 февраля повредили раритетный "горбатый" "Запорожец", выпущенный почти полвека назад.
Гулявшие возле входа ТРЦ ребята решили пофотографироваться на фоне ретромобиля. Вначале они забрались на бампер, потом перелезли на капот, а после и вовсе взгромоздились на крышу. В результате машина была помята в нескольких местах.
Этот акт вандализма засняли камеры видеонаблюдения.
Как рассказали сотрудники кинотеатра, "Запорожец" установили у входа в декабре 2016 года. Этот автомобиль 1968 года выпуска был найден и отреставрирован директором кинотеатра.
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