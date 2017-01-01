Видео. В Барнауле ночью несколько улиц залило нечистотами из канализации

"Вода с очень неприятным запахом быстро топит улицу. Похоже, прорвало канализацию", — сообщил очевидец.

Подписчики сообщили, что потом нечистот дошел как минимум до моста на пересечении Малахова и Павловского тракта. Пока нет информации о том, устранили ли аварию.