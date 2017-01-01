Видео. В Барнауле ночью несколько улиц залило нечистотами из канализации

В ночь на 22 февраля в Барнауле улицу Гридасова затопило отходами из канализации. Нечистотами также залило улицы Малахова и Антона Петрова. Об этом сообщил подписчик Barnaul22 Виталий Леонгарт.
"Вода с очень неприятным запахом быстро топит улицу. Похоже, прорвало канализацию", — сообщил очевидец.
Подписчики сообщили, что потом нечистот дошел как минимум до моста на пересечении Малахова и Павловского тракта. Пока нет информации о том, устранили ли аварию.
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