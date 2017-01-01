Видео. В Барнауле ночью несколько улиц залило нечистотами из канализации

1948
Сегодня, 08:07.
Происшествия

В ночь на 22 февраля в Барнауле улицу Гридасова затопило отходами из канализации. Нечистотами также залило улицы Малахова и Антона Петрова. Об этом сообщил подписчик Barnaul22 Виталий Леонгарт.

В Барнауле прорвало канализацию.
В Барнауле прорвало канализацию. Фото: Barnaul22.

"Вода с очень неприятным запахом быстро топит улицу. Похоже, прорвало канализацию", — сообщил очевидец.

Подписчики сообщили, что потом нечистот дошел как минимум до моста на пересечении Малахова и Павловского тракта. Пока нет информации о том, устранили ли аварию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...