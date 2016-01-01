Видео. В Барнауле креативный отец придумал радиоуправляемые санки

Это видео было снято Кристиной Трофименко 27 декабряна улице Сергея Ускова возле дома № 23. Как написала авто ролика в паблике Barnaul22: "А почему бы и нет... И папа наигрался и сынок накатался".

А вы уже подумали внедрить лайфхак в свои прогулки?