Видео. В Барнауле креативный отец придумал радиоуправляемые санки

Замечательный зимний лайфхак придумал неизвестный барнаулец. Он гулял со своим сыном. Ребенок ехал на санках, которые катил не отец, а радиоуправляемый игрушечный джип.
Это видео было снято Кристиной Трофименко 27 декабряна улице Сергея Ускова возле дома № 23. Как написала авто ролика в паблике Barnaul22: "А почему бы и нет... И папа наигрался и сынок накатался".
А вы уже подумали внедрить лайфхак в свои прогулки?
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