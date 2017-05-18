Видео. В Барнауле у "Ашана" прорвало трубу и забил огромный "гейзер"

18 мая на улице Власихинской возле "Ашана" в Барнауле порвало трубу, из-под земли забил в небо настоящий фонтан, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
В Барнауле на улице Власихинской лопнула труба во время опрессовки. 18 мая 2017 года. Фото: Алексей Евстигнеев vk.com/barneos22.
В Барнауле на улице Власихинской лопнула труба во время опрессовки. 18 мая 2017 года. Фото: Алексей Евстигнеев vk.com/barneos22.
В Барнауле на улице Власихинской лопнула труба во время опрессовки. 18 мая 2017 года. Фото: Анастасия Соснина vk.com/barneos22.
Напомним, что с 15 мая в городе отключена горячая вода в домах, обслуживаемых ТЭЦ-3. Сотрудники Сибирской генерирующей компании проводят гидравлические испытания, что порой приводит к таким вот инцидентам.
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