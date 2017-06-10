Видео. В Барнаульском зоопарке родился барсучонок

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Сегодня, 18:41.
Жизнь

Барсучиха Люся из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" дала потомство. Об этом сообщила ветеринар учреждения Анастасия Сунцова в официальной группе зоопарка "ВКонтакте".

барсучиха Люся показала малышку.
барсучиха Люся показала малышку. Фото: Анастасия Сунцова в vk.com/zoo_22.

Она же опубликовала видеозапись одной из первых в жизни прогулок новорожденного звереныша.

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