Видео. В Бийске камера уличного наблюдения сняла, как ее похищают

В Бийске двое неизвестных парней украли камеру видеонаблюдения, принадлежащую фирме "Сотрудник". Момент кражи был заснят, и компания выложила его в сеть.
Судя по дате, установленной на камере, кража произошла ночью 24 апреля. Один злоумышленник помог второму забраться на стену дома, где была установлена камера, после чего ловкий вор сорвал гаджет.
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