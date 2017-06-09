Видео. В Бийске закрыли клуб с необычными игровыми автоматами

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Сегодня, 15:34.
Жизнь

В Бийске на улице Привокзальной закрыли игровой клуб, который работал под вывеской общепита. В заведении использовали необычные игровые автоматы: оборудование находилось в компактных серебряных чемоданчиках, пишет "Бийский рабочий".

Игровые чемоданы.
Игровые чемоданы. Фото: скриншот с YouTube.

Во время оперативных мероприятий изъяли пять таких чемоданов, один с видеокамерой и черновые записи администраторов. Чемоданы отправили на проверку, и если подтвердится, что это запрещенное оборудование, то хозяина привлекут к уголовной ответственности за проведение и организацию азартных игр вне игорной зоны.

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