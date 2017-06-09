Видео. В Бийске закрыли клуб с необычными игровыми автоматами

Во время оперативных мероприятий изъяли пять таких чемоданов, один с видеокамерой и черновые записи администраторов. Чемоданы отправили на проверку, и если подтвердится, что это запрещенное оборудование, то хозяина привлекут к уголовной ответственности за проведение и организацию азартных игр вне игорной зоны.