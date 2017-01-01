Видео. В Бурятии записали, как "мяукает" снежный барс

Сотрудники иркутского фонда "Снежный барс" оставили на горном хребте Тункинские Гольцы (Бурятия) камеру, которая сняла мяукающего снежного барса.
Долгое время считалось, что эти молчаливые животные не способны издавать громкие звуки.
Хищник был снят в период спаривания, и, скорее всего, поэтому подал голос, сообщил директор фонда Дмитрий Медведев. Звук при этом получился скорее устрашающий, чем мелодичный, пишет "Росбалт".
Справка
Снежный барс — крупный хищный зверь семейства кошачьих. Он отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 кг. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными темными пятнами.
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