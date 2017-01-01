Видео. В Бурятии записали, как "мяукает" снежный барс

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Сегодня, 21:07.
Жизнь

Сотрудники иркутского фонда "Снежный барс" оставили на горном хребте Тункинские Гольцы (Бурятия) камеру, которая сняла мяукающего снежного барса.

Снежный барс.
Снежный барс. Фото: Tambako The Jaguar, CC BY-ND 2.0, part from original.

Долгое время считалось, что эти молчаливые животные не способны издавать громкие звуки.

Хищник был снят в период спаривания, и, скорее всего, поэтому подал голос, сообщил директор фонда Дмитрий Медведев. Звук при этом получился скорее устрашающий, чем мелодичный, пишет "Росбалт".

Справка

Снежный барс — крупный хищный зверь семейства кошачьих. Он отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 кг. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными темными пятнами.

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