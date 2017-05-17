Видео. В Челябинске жители аварийного дома принесли в УК ведро фекалий

В Челябинске жители ветхого барака принесли в офис управляющей компании ведро с нечистотами, чтобы добиться решения проблемы с затоплением подвала.
Один из активистов, известный челябинский спортсмен Александр Комиссаров принес в офис УК ведро с нечистотами, которые жильцы дома зачерпнули в подвале дома на улице Румянцева. По его словам, УК месяц не могла ликвидировать последствия порыва канализации в подвале дома, и в результате в подвале стоят 30-40 см нечистот.
"Еще в апреле у нас прорвало трубу. Ее залатали, но весь подвал был залит стоками. Мы обратились в УК с просьбой откачать их. Но в течение месяца коммунальщики так ничего и не сделали. Чтобы доказать им, что проблема действительно есть, мы принесли им в офис то, что у нас под носом", — сообщил Комиссаров изданию Znak.com.
Сразу после этого коммунальщики пригнали ассенизаторскую машину и начали откачивать нечистоты.
В доме на улице Румянцева живет 26 семей, он признан ветхо-аварийным и ожидает расселения этой осенью, пишет "Росбалт".
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