Видео. В Челябинске жители аварийного дома принесли в УК ведро фекалий

Один из активистов, известный челябинский спортсмен Александр Комиссаров принес в офис УК ведро с нечистотами, которые жильцы дома зачерпнули в подвале дома на улице Румянцева. По его словам, УК месяц не могла ликвидировать последствия порыва канализации в подвале дома, и в результате в подвале стоят 30-40 см нечистот.

"Еще в апреле у нас прорвало трубу. Ее залатали, но весь подвал был залит стоками. Мы обратились в УК с просьбой откачать их. Но в течение месяца коммунальщики так ничего и не сделали. Чтобы доказать им, что проблема действительно есть, мы принесли им в офис то, что у нас под носом", — сообщил Комиссаров изданию Znak.com.

Сразу после этого коммунальщики пригнали ассенизаторскую машину и начали откачивать нечистоты.

В доме на улице Румянцева живет 26 семей, он признан ветхо-аварийным и ожидает расселения этой осенью, пишет "Росбалт".