Видео. В Калифорнии эвакуировали 160 тысяч человек из-за возможного прорыва дамбы

Режим чрезвычайной ситуации объявили в регионе из-за переполнения озера Оровилл и частичного разрушения экстренного водосброса дамбы.

Криста Форье,

обозреватель Associated Press:

Власти Калифорнии объявили эвакуацию жителей населенных пунктов вблизи одной из крупнейших дамб в США. Причиной стали серьезные повреждения экстренного водосброса. Департамент водных ресурсов Калифорнии опубликовал видеозапись, на которой видно поднятие воды в озере выше максимальных допустимых уровней. Накануне ведомство объявило о возможности разрушения экстренного водосброса, что может привести к неконтролируемому сбросу больших объемов воды. Жителям населенных пунктов вниз по течению от озера Оровилл предписано немедленно покинуть свои дома. Причиной переполнения искусственного озера стали обильные осадки и частичное разрушение основного водосброса дамбы Оровилл, произошедшее на прошлой неделе. Власти ожидают, что сброс излишков воды из резервуара займет более суток.

Власти Калифорнии отмечают, что под угрозой лишь экстренный водосброс резервуара, который находится в удалении от основных конструкций дамбы. Корреспондент Los Angeles Times сообщает, что сам Оровилл уже превратился в город-призрак, пишет bfm.ru.

По последним данным, эвакуировано 190 000 человек.

Факт

Плотина Оровилль является самым высоким гидротехническим сооружением в США. Ее высота достигает 230 метров. Она была сооружена в 1962-1968 годах.