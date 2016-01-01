Видео. В Калининграде вооруженный грабитель магазина испугался холодильника

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Происшествия

В ночь на 22 декабря в Калининграде вооруженный пистолетом грабитель потребовал от продавца одного из магазинов, расположенных на улице Киевской, отдать ему все деньги из кассы.

Грабитель калининградского магазина.
Грабитель калининградского магазина. Фото: 39.мвд.рф.

Сотрудница магазина, на которую злоумышленник навел свое оружие, на это требование смело ответила: "Ты дурак, что ли?" и полезла в холодильник, который при открывании двери издал звуковой сигнал. Грабитель испугался этого звука, приняв его за тревожную сигнализацию, и сбежал.

Так как лицо злоумышленника попало в объектив камеры слежения, полицейским удалось определить личность нападавшего. Им оказался 21-летний житель города, который в 2016 году был условно осужден за серию краж из автомобилей. У задержанного изъяли оружие — пневматический пистолет, пишет пресс-служба главка МВД по Калининградской области.

Возбуждено уголовное дело о разбое, молодому грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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