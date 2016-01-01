Видео. В Калининграде вооруженный грабитель магазина испугался холодильника

В ночь на 22 декабря в Калининграде вооруженный пистолетом грабитель потребовал от продавца одного из магазинов, расположенных на улице Киевской, отдать ему все деньги из кассы.
Сотрудница магазина, на которую злоумышленник навел свое оружие, на это требование смело ответила: "Ты дурак, что ли?" и полезла в холодильник, который при открывании двери издал звуковой сигнал. Грабитель испугался этого звука, приняв его за тревожную сигнализацию, и сбежал.
Так как лицо злоумышленника попало в объектив камеры слежения, полицейским удалось определить личность нападавшего. Им оказался 21-летний житель города, который в 2016 году был условно осужден за серию краж из автомобилей. У задержанного изъяли оружие — пневматический пистолет, пишет пресс-служба главка МВД по Калининградской области.
Возбуждено уголовное дело о разбое, молодому грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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