Видео. В Кемерово таксист избил "зайца" на крыше автобуса

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Сегодня, 17:20.
Происшествия

В Кемерово водитель такси подрался с пассажиром, который отказался платить, на крыше проезжающего мимо автобуса. Об этом сообщает паблик "Инцидент Кемерово".

Автобус. Общественный транспорт.
Автобус. Общественный транспорт. Фото: Михаил Хаустов.

Инцидент произошел возле ТЦ "Я", между таксистами и клиентами которые отказались платить. Один из безбилетников начал убегать, залез на троллейбус, с него перепрыгнул на подъехавший автобус. За ним на автобус залез таксист с шокером и началась потасовка, сообщают очевидцы.

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