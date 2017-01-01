Видео. В Кемерово таксист избил "зайца" на крыше автобуса

В Кемерово водитель такси подрался с пассажиром, который отказался платить, на крыше проезжающего мимо автобуса. Об этом сообщает паблик "Инцидент Кемерово".
Инцидент произошел возле ТЦ "Я", между таксистами и клиентами которые отказались платить. Один из безбилетников начал убегать, залез на троллейбус, с него перепрыгнул на подъехавший автобус. За ним на автобус залез таксист с шокером и началась потасовка, сообщают очевидцы.
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