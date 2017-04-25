Видео. Во время прямого эфира в зонт ведущего попала молния

Мужчина вел прямой эфир, рассказывая о прогнозе погоды прямо под дождем.

"Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта", — рассказал телеведущий. Он добавил, что при просмотре видеозаписи искр не видно, так что разряд, вероятно, был несильным.

Телеэфир проходил 24 апреля в городе Далянь, в северо-восточной провинции Ляонин, пишет "Росбалт". Лу Сяодуну медицинская помощь не понадобилась, передает South China Morning Post.