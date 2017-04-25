Видео. Во время прямого эфира в зонт ведущего попала молния

Ведущий китайского телеканала Dalian TV Лу Сяодун пострадал из-за того, что во время грозы молния ударила в зонт, находящийся в его руке.
Мужчина вел прямой эфир, рассказывая о прогнозе погоды прямо под дождем.
"Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта", — рассказал телеведущий. Он добавил, что при просмотре видеозаписи искр не видно, так что разряд, вероятно, был несильным.
Телеэфир проходил 24 апреля в городе Далянь, в северо-восточной провинции Ляонин, пишет "Росбалт". Лу Сяодуну медицинская помощь не понадобилась, передает South China Morning Post.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.