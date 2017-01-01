Видео. В Мельбурне самолет санавиации врезался в торговый центр

На борту Beechcraft B200 Super King Air, следовавшего чартерным рейсом на остров Кинг, находились пять человек. Об их судьбе ничего не сообщается, также пока не известно, есть ли пострадавшие среди посетителей и работников ТЦ.

New Zealand Herald по ссылкой на очевидцев пишет, что самолет вдруг начал быстро снижаться, пока не врезался в крышу здания.

Борт принадлежал медицинской организации. После катастрофы он загорелся, для тушения прибыли 13 пожарных машин, пишет Lenta.ru.