Видео. В Мельбурне самолет санавиации врезался в торговый центр

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Сегодня, 10:46.
Происшествия

В Мельбурне самолет врезался в здание торгового центра рядом с аэропортом Эссендон.

Самолет.
Самолет. Фото: CC0.

На борту Beechcraft B200 Super King Air, следовавшего чартерным рейсом на остров Кинг, находились пять человек. Об их судьбе ничего не сообщается, также пока не известно, есть ли пострадавшие среди посетителей и работников ТЦ.

New Zealand Herald по ссылкой на очевидцев пишет, что самолет вдруг начал быстро снижаться, пока не врезался в крышу здания.

Борт принадлежал медицинской организации. После катастрофы он загорелся, для тушения прибыли 13 пожарных машин, пишет Lenta.ru.

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