Видео. В Москве пьяный злоумышленник уговаривал банкомат поделиться деньгами

Московские полицейские задержали подозреваемого в попытке хищения денег из банкомата.
Грабитель-неудачник был нетрезв, и его поймали во время беседы с "жертвой".
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, подозреваемого — 21-летнего уроженца Средней Азии — задержли на Новогиреевской улице на востоке Москвы. Он пытался с помощью ножа и ломика-"фомки" взломать банкомат Сбербанка, предварительно закрыв двери отделения.
Это ему не удалось, и грабитель стал постукивать по терминалу, умоляя его дать денег. В итоге он бросил свои орудия на пол, а сам уселся в углу. В таком положении его и застали сотрудники вневедомственной охраны, пишет trud.ru.
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