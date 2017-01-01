Видео. В Москве сын бизнесвумен сбил пешехода насмерть и попытался убежать с места аварии

В Москве сын бизнесвумен на Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода и протаранил два автомобиля. После аварии иномарка загорелась, а водитель пытался сбежать с места происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Life.ru сообщает, что личность виновника смертельного ДТП установлена, им оказался 26-летний Вартан С. Автомобиль оформлен на его мать, учредителя коммерческой фирмы. Молодой человек сейчас задержан, полицейские ведут его допрос.
Авария произошла ранним утром на Мосфильмовской улице. Как пишет "Газета.ру", черный Porsche Cayenne, за рулем которого находился Вартан, совершил наезд на пешехода, после чего протаранил два припаркованных автомобиля. Пешеход скончался на месте от полученных травм. После столкновения Porsche загорелся, а его водитель и пассажир пытались убежать с места преступления.
Известно, что на задержанного уже выписывались 12 штрафов за нарушение скорости.
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