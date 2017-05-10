Видео. В Москве во время шествия "Бессмертного полка" произошла драка из-за Нагорного Карабаха

Представители армянской и азербайджанской диаспор подрались из-за флага Нагорно-Карабахской республики. Разнимать их пришлось полиции.

Конфликт начался во время шествия возле станции метро "Белорусская" после того, как армяне подняли флаг самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанцы потребовали убрать его. Словесная перепалка переросла в драку между сторонами. Находившиеся на месте полицейские сразу вмешались, сообщает gursesintour.com.

Сотрудники правоохранительных органов временно задержали членов азербайджанской диаспоры. Они присоединились к акции позже. Армянская колонна продолжила шествие в оцеплении ОМОНа, сообщает портал onkavkaz.com.

SalamNews передает, что среди азербайджанцев имеются пострадавшие. Один человек обратился за медицинской помощью.

В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 750 тысяч человек, сообщает ГУ МВД по Москве. Шествие в столице возглавил президент РФ Владимир Путин.

Карабахский конфликт имеет давние исторические и культурные корни. Нагорный Карабах населен в основном армянами. Но при формировании СССР Нагорно-Карабахскую автономию включили в состав Азербайджана, а в 1930-х годах лишили общей границы с Арменией. После распада Советского Союза Нагорно-Карабахская автономия объявила себя независимой республикой, что привело к военному конфликту. В 1994 году было заключено перемирие, но в последние несколько лет обстановка вновь накалилась, пишет znak.com.