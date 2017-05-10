Видео. В Москве во время шествия "Бессмертного полка" произошла драка из-за Нагорного Карабаха

Шествие "Бессмертного полка" в Москве не обошлось без инцидентов.
Представители армянской и азербайджанской диаспор подрались из-за флага Нагорно-Карабахской республики. Разнимать их пришлось полиции.
Конфликт начался во время шествия возле станции метро "Белорусская" после того, как армяне подняли флаг самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанцы потребовали убрать его. Словесная перепалка переросла в драку между сторонами. Находившиеся на месте полицейские сразу вмешались, сообщает gursesintour.com.
Сотрудники правоохранительных органов временно задержали членов азербайджанской диаспоры. Они присоединились к акции позже. Армянская колонна продолжила шествие в оцеплении ОМОНа, сообщает портал onkavkaz.com.
SalamNews передает, что среди азербайджанцев имеются пострадавшие. Один человек обратился за медицинской помощью.
В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 750 тысяч человек, сообщает ГУ МВД по Москве. Шествие в столице возглавил президент РФ Владимир Путин.
Карабахский конфликт имеет давние исторические и культурные корни. Нагорный Карабах населен в основном армянами. Но при формировании СССР Нагорно-Карабахскую автономию включили в состав Азербайджана, а в 1930-х годах лишили общей границы с Арменией. После распада Советского Союза Нагорно-Карабахская автономия объявила себя независимой республикой, что привело к военному конфликту. В 1994 году было заключено перемирие, но в последние несколько лет обстановка вновь накалилась, пишет znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.