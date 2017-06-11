Видео. В небе над Китаем появился летающий город

В китайской провинции Унжун после сильной грозы местные жители стали очевидцами необычного зрелища. По небу проплывало изображение города с четко различимыми контурами зданий, пишет Ura.ru со ссылкой на Daily Mail.
Daily Mail пишет, что увиденное попытались объяснить оптическим эффектом фата-моргана, который появляется в результате резкого охлаждения земной поверхности, испарения влаги и ее конденсации. В результате этого объект отражается в небе или на отдалении от наблюдателя в искажении или увеличенном виде.
Китайские метеорологи пока никак не отреагировали на случившееся. И уфологи стали утверждать, что необычное оптическое явление вызвано испытанием НАСА по передаче голографического изображения на большие расстояния.
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