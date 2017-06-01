Видео. В немецкой церкви служит робот-священник

Протестантская церковь в Германии представила робота-священника.
В храме города Виттенберг появился робот Bless U-2 ("Благослови").
Роботизированный священнослужитель действительно может благословить всех желающих, причем на пяти языках: немецком, английском, французском, испанском и польском.
Рудольф Венц,
волонтер:
Людям, которые уже связаны с церковью, это, в основном, кажется странным. Но люди, не имеющие отношения к духовному и к протестантской церкви, находят нашу инициативу интересной, и, таким образом, у них появляется повод задуматься над тем, что им может предложить христианство. В каком-то смысле нашу акцию можно сравнить с Реформацией католичества. Сторонники Мартина Лютера также использовали для продвижения своих идей новые медиумы — в ту эпоху в этом качестве выступил печатный станок. Речь идет о том, чтобы старые слова порождали новые мысли.
Модель робота-священника была представлена к 500-летнему юбилею Реформации. В руководстве церкви отмечают, что планов заменить священников роботами у них нет — целью было привлечение внимания, пишет bfm.ru.
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