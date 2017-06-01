Видео. В немецкой церкви служит робот-священник

Людям, которые уже связаны с церковью, это, в основном, кажется странным. Но люди, не имеющие отношения к духовному и к протестантской церкви, находят нашу инициативу интересной, и, таким образом, у них появляется повод задуматься над тем, что им может предложить христианство. В каком-то смысле нашу акцию можно сравнить с Реформацией католичества. Сторонники Мартина Лютера также использовали для продвижения своих идей новые медиумы — в ту эпоху в этом качестве выступил печатный станок. Речь идет о том, чтобы старые слова порождали новые мысли.