Видео. В Новосибирске женщина посадила дочь в мусорный бак, чтобы она ей не мешала

Новосибирские следователи начали проверку после сообщений в СМИ о том, что женщина, которой маленькая дочь мешала общаться по телефону, посадила ребенка в мусорный контейнер на улице. Об этом сообщило региональное следственное управление СК.
Девочку в мусорном баке обнаружили прохожие — она сильно плакала и не могла самостоятельно выбраться. Люди потребовали, чтобы мать вытащила ребенка, но та просила не вмешиваться и говорила, что девочка сама не хочет вылезать. В итоге женщина все-таки вытащила девочку из бака.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность женщины.
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