Видео. В Новосибирске женщина посадила дочь в мусорный бак, чтобы она ей не мешала

Девочку в мусорном баке обнаружили прохожие — она сильно плакала и не могла самостоятельно выбраться. Люди потребовали, чтобы мать вытащила ребенка, но та просила не вмешиваться и говорила, что девочка сама не хочет вылезать. В итоге женщина все-таки вытащила девочку из бака.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность женщины.