Видео. В озеро Мичиган упал метеорит

Тысячи людей в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс) стали свидетелем падения метеорита.
Его полет сопровождался сильным звуковым хлопком; местами даже тряслись дома.
Об объекте сообщили тысячи очевидцев, многие из них опубликовали видео.
Большой огненный шар пронесся в небе в 01.25 по местному времени. Его наблюдали также жители штатов Висконсин и Кентукки, а также канадской провинции Онтарио.
Метеорит упал в озеро Мичиган, пишет "Росбалт".
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