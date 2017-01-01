Видео. В озеро Мичиган упал метеорит

Его полет сопровождался сильным звуковым хлопком; местами даже тряслись дома.

Об объекте сообщили тысячи очевидцев, многие из них опубликовали видео.

Большой огненный шар пронесся в небе в 01.25 по местному времени. Его наблюдали также жители штатов Висконсин и Кентукки, а также канадской провинции Онтарио.

Метеорит упал в озеро Мичиган, пишет "Росбалт".