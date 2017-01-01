Видео. В Приволжье разыскивают серийного убийцу, задушившего 30 пенсионерок

Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, проходил в квартиры, где душил женщин подручными предметами. Три преступления совершены в Ижевске.

До 3 млн рублей увеличено вознаграждение, обещанное за помощь в поисках серийного убийцы пожилых женщин в регионах Приволжского федерального округа, пишет "Росбалт".

6 февраля замглавы управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов сообщил, что у следователей есть основания полагать, что преступник — житель Удмуртии.

"Мы ищем мужчину неславянской внешности, возраста от 20-ти до 35-ти лет, среднего телосложения, предпочитающего спортивный стиль одежды", — рассказал Стрельцов, слова которого приводит "Моя Удмуртия".

Публикуется видеоролик с подозреваемым.