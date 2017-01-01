Видео. В Приволжье разыскивают серийного убийцу, задушившего 30 пенсионерок

Убийца уже пять лет орудует на территории Приволжского федерального округа, его жертвами стали не менее 30 пожилых женщин.
Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, проходил в квартиры, где душил женщин подручными предметами. Три преступления совершены в Ижевске.
До 3 млн рублей увеличено вознаграждение, обещанное за помощь в поисках серийного убийцы пожилых женщин в регионах Приволжского федерального округа, пишет "Росбалт".
6 февраля замглавы управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов сообщил, что у следователей есть основания полагать, что преступник — житель Удмуртии.
"Мы ищем мужчину неславянской внешности, возраста от 20-ти до 35-ти лет, среднего телосложения, предпочитающего спортивный стиль одежды", — рассказал Стрельцов, слова которого приводит "Моя Удмуртия".
Публикуется видеоролик с подозреваемым.
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